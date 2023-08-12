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Во время работ по разминированию, скриншот видео
Работу водолазов по разминированию Херсонщины показало ГСЧС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186130-rabotu-vodolazov-po-razminirovaniu-hersonschiny-pokazalo-gschs-video.htmlРакурс
ДСНС опублікувала відео, котре показує роботу водолазів з розмінування акваторій.
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На відео за допомогою підводних дронів водолази здійснюють розвідку на відстані. Зазначається, що використання дронів не лише гарантує безпеку життю та здоров’ю особовому складу, а й також покращує ефективність роботи підрозділу.
Розмінування акваторії Херсонщини — вкрай складне завдання, тому водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС постійно покращують свої вміння та навички з розвідки та вилучення вибухонебезпечних предметів з дна водойм, — вказано в описі відео, опублікованого на Фейсбук-сторінці відомства.
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