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Во время работ по разминированию, скриншот видео

Работу водолазов по разминированию Херсонщины показало ГСЧС (ВИДЕО)

12 авг 2023, 20:25
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ДСНС опублікувала відео, котре показує роботу водолазів з розмінування акваторій.


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На відео за допомогою підводних дронів водолази здійснюють розвідку на відстані. Зазначається, що використання дронів не лише гарантує безпеку життю та здоров’ю особовому складу, а й також покращує ефективність роботи підрозділу.

Розмінування акваторії Херсонщини — вкрай складне завдання, тому водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС постійно покращують свої вміння та навички з розвідки та вилучення вибухонебезпечних предметів з дна водойм, — вказано в описі відео, опублікованого на Фейсбук-сторінці відомства.

Источник: Ракурс


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