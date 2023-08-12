Во время работ по разминированию, скриншот видео

https://racurs.ua/n186130-rabotu-vodolazov-po-razminirovaniu-hersonschiny-pokazalo-gschs-video.html

Ракурс

ДСНС опублікувала відео, котре показує роботу водолазів з розмінування акваторій.

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На відео за допомогою підводних дронів водолази здійснюють розвідку на відстані. Зазначається, що використання дронів не лише гарантує безпеку життю та здоров’ю особовому складу, а й також покращує ефективність роботи підрозділу.