Під час робіт з розмінування, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n186130-robotu-vodolaziv-z-rozminuvannya-hersonschyny-pokazalo-dsns-video.html

Ракурс

ДСНС опублікувала відео, котре показує роботу водолазів з розмінування акваторій.

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На відео за допомогою підводних дронів водолази здійснюють розвідку на відстані. Зазначається, що використання дронів не лише гарантує безпеку життю та здоров’ю особовому складу, а й також покращує ефективність роботи підрозділу.