Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час робіт з розмінування, скріншот відео
Роботу водолазів з розмінування Херсонщини показало ДСНС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186130-robotu-vodolaziv-z-rozminuvannya-hersonschyny-pokazalo-dsns-video.htmlРакурс
ДСНС опублікувала відео, котре показує роботу водолазів з розмінування акваторій.
.
На відео за допомогою підводних дронів водолази здійснюють розвідку на відстані. Зазначається, що використання дронів не лише гарантує безпеку життю та здоров’ю особовому складу, а й також покращує ефективність роботи підрозділу.
Розмінування акваторії Херсонщини — вкрай складне завдання, тому водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС постійно покращують свої вміння та навички з розвідки та вилучення вибухонебезпечних предметів з дна водойм, — вказано в описі відео, опублікованого на Фейсбук-сторінці відомства.
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Постанова Великої палати Верховного суду як яблуко розбрату
У нас не було би таких втрат, або Як правильно повертатися з війни
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...