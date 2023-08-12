Українські рятувальники прибули до Словенії, фото: Сергій Крук

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Зведений загін ДСНС, до складу якого входить 51 рятувальник та 19 одиниць техніки, розпочав відновлювальні роботи у постраждалій від повені Словенії.

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Про це сьогодні, 12 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі загін ДСНС виконує відновлювальні роботи в районі селища Речиця. Там рятувальники:

розгорнули пересувний пункт управління та медичний пункт;

організували зв’язок;

визначили порядок залучення людей та техніки для ліквідації наслідків повені.

Проведено робочу нараду з представником RDC — органу управління Європейського механізму цивільного захисту, що координує роботу рятувальних служб з усіх країн, що тут працюють та з місцевими органами влади, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що для українських рятувальників визначені дві основні локації для роботи в руслі річки Дрета. Головні завдання:

облаштування дамби для берегоукріплення;

розширення та зміна русла річки;

водовідведення;

очищення русла від дерев та сміття, що принесла велика вода.

Робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії, — наголошують у ДСНС. — Для її виконання фахівці ДСНС мають та застосовують важку інженерну техніку, зокрема 5 гусеневих екскаваторів.

Роботи заплановано провести протягом декількох днів, після чого будуть визначені нові локації.

З початку серпня Словенія потерпає від сильних дощів, котрі призвели до зсувів ґрунту та прориву дамби. Загинули щонайменше шестеро людей.

Вчора, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Словенії гуманітарної допомоги для подолання наслідків повені. Того ж дня стало відомо, що українські рятувальники вирушають на допомогу європейським колегам.