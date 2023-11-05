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В Черном море сейчас затишье, фото: NASA Earth Observatory

Россияне взяли оперативную паузу в Черном море — ВМС

5 ноя 2023, 08:21
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Росіяни взяли оперативну паузу в Чорному морі після низки українських ударів по кораблях чорноморського флоту рф.


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Про це сьогодні, 5 листопада, в ефірі національного телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє видання Liga.net.

Ситуація стабільна. Схоже, ворог реально не розуміє, що далі робити, й бере оперативну паузу, щоб якось змінити свою тактику, — зазначив Плетенчук.

Він нагадав, що росіяни раніше розосередили корабельний склад флоту.

Можливо, зараз вони вирішуватимуть, як взагалі використовувати інші бази, з огляду на те, що Севастополь не є і більше ніколи не буде безпечною базою для росіян, — зазначив він.

Тому зараз таке затишшя — в Чорному морі наразі один корабель і один в Азовському, носіїв взагалі не спостерігаємо. І навіть у Середземноморському морі лише дві одиниці, а зазвичай вони всім угрупованням знаходилися, — додав Плетенчук.

Також речник ВМС підтвердив, що вчора, 4 листопада, ЗСУ завдали удару по російському кораблю «Аскольд». За словами Плетенчука, рівень завданих кораблю пошкоджень стане відомим, коли «сонце встане» і з’являться супутникові знімки.

Зараз можемо підтвердити лише, що його було уражено, — зазначив він.

Джерело: Liga.net

Источник: Ракурс


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