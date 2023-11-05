Рашисты не смогли найти добровольцев для службы в созданных на ТОТ подразделениях, фото: BBC

https://racurs.ua/n189031-rashisty-ne-nashli-jelauschih-slujit-v-sozdannyh-na-tot-dobrovolcheskih-podrazdeleniyah.html

Ракурс

Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях України псевдодобровольчі підрозділи, проте не змогли знайти охочих там служити.

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Про це сьогодні. 5 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, за оцінками ворога у батальйоні «судоплатова» та «маргєлова», які створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині відповідно, служить до 7% місцевих. Тобто більшість мешканців ТОТ проігнорували «добровольчі» батальйони, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що велика частина особового складу цих підрозділів — мешканці рф та найманці з Сербії.

Такий факт доводить, що місцеві не підтримують окупацію й ігнорують ворога, — додають у ЦНС.

Нагадаємо, на початку жовтня у ЦНС повідомляли, що рашисти не можуть укомплектував свої фейкові «правоохоронні органи» на окупованих територіях — не вистачає колаборантів.