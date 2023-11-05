В США ровно через год состоятся выборы президента - сможет ли Трамп вернуться

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Ракурс

Чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Найімовірніше, це буде знову протистояння екс-президента від республіканців Дональда Трампа та чинного глави держави, демократа Джо Байдена.

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Однак у них є серйозні проблеми із законом, та й інші представники партій зголосилися брати участь у праймериз.

Що з рейтингом Джо Байдена

Згідно з результатами опитування, проведеного наприкінці жовтня The Economist/YouGov, рейтинг Байдена знаходиться на позначці 39%, при цьому 57% жителів США незадоволені тим, як він справляється зі своїми обов’язками.

До того ж 12 вересня стало відомо, що у палаті представників США запустили офіційне розслідування щодо Байдена у рамках процедури імпічменту. Про це розповів на той момент речник нижньої палати конгресу Кевін Маккарті. За його словами, республіканці-конгресмени виявили, що Джо Байден брехав американцям, що нібито був не в курсі закордонних ділових операцій своєї сім’ї.

Влітку телеканал Fox News опублікував доповідь голови наглядового комітету палати Джеймса Комера, в якій містилися скріншоти банківських виписок, що свідчили про надходження мільйонів доларів на рахунки Байденів з КНР, Румунії, Казахстану, а також з Росії та України. Зазначалося, що сім’я президента та їхні партнери отримали із закордонних джерел понад 20 млн дол.

2 листопада вже новий спікер палати представників Майк Джонсон оголосив: рішення про те, чи виносити імпічмент, буде ухвалено найближчим часом.

Президентську кампанію Байдена затьмарюють і скандали довкола його сина Хантера. У жовтні йому висунули три звинувачення у незаконному придбанні та зберіганні зброї. За версією слідства, час купівлі «Кольта» 2018-го Хантер представив неправдиві дані, заперечуючи вживання наркотиків. Не забутий і скандал із ноутбуком, який у 2019 році потрапив до рук ФБР. Там містилися інтимні фото Байдена-молодшого зі зброєю, наркотиками та дівчатами, а також докази, що Хантер листувався з неповнолітніми.

Трамп поки що попереду

Хоча на екс-президенті висять вже чотири кримінальні справи, у разі виходу віч-на-віч проти Байдена на виборах наступного року, він з великою ймовірністю переможе. Згідно з опитуванням Messenger/Harris, перевага становить 2% (45% у Трампа проти 43% у Байдена). Ще в липні-серпні лідером цього протистояння був чинний глава держави, проте вже у вересні ситуація почала змінюватися.

Четверте звинувачення, про яке стало відомо 14 серпня, — результат розслідування прокурора округу Фултон Фані Вілліс, який тривав два з половиною роки. Воно пов’язане зі спробами змінити підсумки голосування 2020 року у Джорджії.

Крім цього, Трампу звинуватили у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року. Дві інші кримінальні справи стосувалися секретних документів, які в серпні 2022-го співробітники ФБР знайшли у резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, а також фальсифікації ділових документів з метою приховати хабар за мовчання тим, хто міг зіпсувати репутацію під час кампанії 2016 року (скандал навколо порноакторки Стормі Деніелс).

Усього колишньому президенту США встигли звинуватити за 91 пунктом, через що сумарно він може в теорії провести за ґратами близько 700 років. Однак, згідно з американською конституцією, все це не перешкоджає участі в президентських перегонах. І навіть якщо Трамп зрештою сяде у в’язницю, то все одно зможе стати 47-м президентом Сполучених Штатів.

Втім, Трамп може не мати подібної можливості. Нещодавно розпочалися слухання з позовів щодо недопуску екс-президента до участі у виборах у Колорадо та Міннесоті. Приводом стала та сама справа про штурм Капітолію, а позови, що подали, посилаються на 14-ту поправку до конституції. Її суть полягає в тому, що ніхто не може займати держпосаду в США, якщо дав присягу, а потім взяв участь у заколоті чи повстанні проти Сполучених Штатів. Сам Трамп уже назвав судові позови втручанням у вибори.

Проте зараз Дональд Трамп залишається найпопулярнішим кандидатом від Республіканської партії як серед консерваторів із рейтингом у 62%, так і серед незалежних виборців (27%).

Хто ще бере участь у президентських перегонах 2024 року

Крім Трампа офіційно від республіканців висунулися ще вісім людей:

колишній губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам;

екс-губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті;

екс-губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон;

сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт;

співзасновник та генеральний директор Generational Equity Group Райан Бінклі;

бізнесмен Вівек Рамасвамі;

колишній постпред США при ООН Ніккі Хейлі;

губернатор Флориди Рон Десантіс.

Колишній віце-президент США (за адміністрації Трампа) Майк Пенс 28 жовтня оголосив про те, що припиняє свою участь у перегонах.

Але попри таку кількість кандидатів, єдиними суперниками екс-президента всередині партії можуть вважатися лише Десантіс та Хейлі. Причому довгий час вважалося, що губернатор Флориди має реальні шанси здолати Трампа в ході праймеріз. Однак його підтримка серед населення почала стрімко падати через те, що Десантіс проводить надто консервативну політику у своєму штаті.

У демократів офіційно оголосили про участь у президентських виборах 2024 року тільки Джо Байден, письменниця Маріанна Вільямсон, а також член палати представників від Міннесоти Дін Філліпс. Останній оголосив про висунення нещодавно — 27 жовтня.

Раніше у списку фігурував і Роберт Кеннеді-молодший — 69-річний племінник колишнього президента Джона Кеннеді. Проте минулого місяця він вирішив не брати участь у демократичних праймерізах. 9 жовтня прихильник теорій змови та антивакцинатор Кеннеді висунувся як незалежний кандидат.