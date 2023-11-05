Украина может изменить стратегию войны с рф — Зеленский назвал условие для ускорения наступления

https://racurs.ua/n189044-ukraina-mojet-izmenit-strategiu-voyny-s-rf-zelenskiy-nazval-uslovie-dlya-uskoreniya-nastupleniya.html

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Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC Зеленський назвав умову для пришвидшення контрнаступу ЗСУ.

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Доки росіяни контролюють небо, а в України немає достатньо захисту, то ЗСУ не можуть просуватися вперед швидко.

Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і все піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м’ясо, як роблять росіяни. Наш топ-1 запит до партнерів — це врівноважити наші сили у небі. Ми повинні довго чекати на F-16 через тренування і так далі, а ППО — це швидше розв’язання питання. Я говорив про це з Байденом — не давати ППО, а виготовляти разом. Воно дороге, і нам не потрібні подарунки. І це важливо, це також робочі місця, — сказав президент України.

Він також закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні або «ризикнути більшою війною».

Якщо росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде — вибачте, але ціна буде вищою, — заявив він в інтерв’ю виданню Bloomberg. Також український президент закликав Конгрес «не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію». Президент попереджає партнерів, що небезпечною «альтернативою» продовженню підтримки України може стати напад росії на одну з країн НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю програмі «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC.

За словами Зеленського, важливо, щоб союзники України продовжували надавати підтримку, оскільки Київ захищає спільні цінності, такі як демократія.

Зеленський також повторив свої заклики отримати від США більше систем протиповітряної оборони, зазначивши, що Україні особливо потрібні безпілотники, які можуть атакувати та збирати розвідувальну інформацію.

Також, спілкуючись із пресою, Президент України відкинув припущення, що війна з росією начебто зайшла в «глухий кут», та зазначив, що Україна розглядає зміни у своїй стратегії, щоб несподівано вдарити по рф.