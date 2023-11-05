За сутки произошло 44 боевых столкновений - сводка Генштаба

https://racurs.ua/n189048-za-sutki-proizoshlo-44-boevyh-stolknoveniy-svodka-genshtaba.html

Ракурс

Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнень.

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Про це повідомив у вечірньому зведенні 5 листопада Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському, Запорізькому, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог за підтримки авіації вів марні штурмові дії.

На Бахмутському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки.

На Шахтарському та Лиманському напрямках противник завдав авіаційних ударів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та техніки противника. Силами ППО знищено чотири розвідувальних БпЛА.

Уражено три артилерійські засоби та чотири райони зосередження особового складу та техніки противника.