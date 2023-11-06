ВСУ дали отпор врагу на ряде направлений. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n189058-vrag-pytalsya-otvoevat-utrachennye-pozicii-na-bahmutskom-napravlenii-genshtab.html

Ракурс

На фронті в Україні 5 листопада відбулося 53 бойових зіткнення, всі атаки противника було відбито.

.

На Куп’янському напрямку росіяни безуспішно штурмували в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області. Було відбито близько десятка атак. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, тут захисники відбили п’ять. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 6 листопада.

Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще п’ять атак. Водночас триває наступ Сил оборони південніше Бахмута.

В Генштабі наголосили, що росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ стійко тримають оборону — відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області. Ще 20 атаки ворожих були відбиті в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області. Без успіху.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, днями українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари — по зенітно-ракетних комплексах армії рф. А ракетні війська уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів ворога.