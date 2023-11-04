Ракетники та авіація ЗСУ «підсмажили» позиції окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n188996-raketnyky-ta-aviaciya-zsu-pidsmajyly-pozyciyi-okupantiv-nazvano-vtraty.html

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Збройні сили України продовжують завдавати російським загарбникам значних втрат.

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У п’ятницю, 3 листопада, авіація Повітряних сил завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари — по зенітно-ракетних комплексах армії рф. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 листопада.

А ракетні війська уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів ворога.

На фронті упродовж минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку захисники відбили близько 10 атак противника біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де українські військові відбили близько 10 атак. А поблизу Авдіївки та Мар’їнки ЗСУ відбили близько 40 атак ворога.

Нагадаємо, російські загарбники намагалися наступати в районі Вугледару Донецької області, проте Сили оборони України зупинили ворожі спроби.