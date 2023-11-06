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Помощник Залужного погиб во время открытия подарка
Помощник Залужного погиб во время открытия подаркаhttps://racurs.ua/n189082-pomoschnik-zalujnogo-pogib-vo-vremya-otkrytiya-podarka.htmlРакурс
Помічник Валерія Залужного загинув під час відкриття подарунка. Зі слів дружини, чоловік прийшов з подарунками на день народження. При відкритті одного з яких стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками.
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За даними джерела УП, у подарунковому пакеті були пляшки спиртного та подарункові чарки у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.
Інформацію про загибель помічника підтвердив також головнокомандувач ЗСУ — загинув майор Геннадій Частяков.
З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією, — написав Валерій Залужний.
У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.
Вибух стався у селі Чайки. 13-річний син Частякова тяжко поранений, його шпиталізували.
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