Помічник Залужного загинув під час відкриття подарунка

https://racurs.ua/ua/n189082-pomichnyk-zalujnogo-zagynuv-pid-chas-vidkryttya-podarunka.html

Ракурс

Помічник Валерія Залужного загинув під час відкриття подарунка. Зі слів дружини, чоловік прийшов з подарунками на день народження. При відкритті одного з яких стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками.

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За даними джерела УП, у подарунковому пакеті були пляшки спиртного та подарункові чарки у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.

Інформацію про загибель помічника підтвердив також головнокомандувач ЗСУ — загинув майор Геннадій Частяков.

З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією, — написав Валерій Залужний.

У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

Вибух стався у селі Чайки. 13-річний син Частякова тяжко поранений, його шпиталізували.