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Ракурс
Расстрел техники в поле — эпическое видео полного разгрома российской колонны под Авдеевкой

Расстрел техники в поле — эпическое видео полного разгрома российской колонны под Авдеевкой

6 ноя 2023, 22:29
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Епічне відео повного розгрому колони російської бронетехніки під Авдіївкою опублікувала 47 бригада «Маґура». Російським окупантам не вдається оточити Авдіївку завдяки діям наших оборонців.


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За три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250-ти одиниць іншої бронетехніки. Також українські військові ліквідували та поранили майже 7 тис. загарбників.

У відео «Магури» можна помітити масштаби втрат російських окупантів. Це робота бійців 47 омб, окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького та 110 омб ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

Для путіна особисто Авдіївка питання престижу, якщо судити з кількості російських військових навколо міста. І він зараз відправляє все, що може, сюди.

Під Авдіївкою українці перемелюють підрозділи двох загальновійськових армій, 2-ої та 41-ої. І це лише частина угруповання, яке окупанти тут зібрали. Сюди Шойгу вже підігнав частини 90-ої танкової дивізії.

Источник: Ракурс


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