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Украина атаковала беспилотниками оккупированный Крым
Украина атаковала беспилотниками оккупированный Крымhttps://racurs.ua/n189089-ukraina-atakovala-bespilotnikami-okkupirovannyy-krym.htmlРакурс
У ніч на 7 листопада в тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи.
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Так званий «губернатор» Михайло Развожаєв каже, що нібито працювала ППО.
За уточненою інформацією від Рятівної служби Севастополя уламки від збитого БПЛА також впали у дворі одного з приватних будинків у Орлівці. Постраждав чоловік. У нього перелом руки. Також зафіксовано інформацію про падіння фрагментів збитих безпілотників у районі Качі. Серйозних ушкоджень будівель та комунікацій у Севастополі не зафіксовано, — запевняє він.
Міноборони рф повідомило про атаку на Крим із застосуванням 17 дронів.
Крім того, уночі в Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму, а також біля міста Саки лунали звуки вибухів. Окупанти заявили про атаку щонайменше п’яти українських безпілотників
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