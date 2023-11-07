Украина атаковала беспилотниками оккупированный Крым

https://racurs.ua/n189089-ukraina-atakovala-bespilotnikami-okkupirovannyy-krym.html

Ракурс

У ніч на 7 листопада в тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи.

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Так званий «губернатор» Михайло Развожаєв каже, що нібито працювала ППО.

За уточненою інформацією від Рятівної служби Севастополя уламки від збитого БПЛА також впали у дворі одного з приватних будинків у Орлівці. Постраждав чоловік. У нього перелом руки. Також зафіксовано інформацію про падіння фрагментів збитих безпілотників у районі Качі. Серйозних ушкоджень будівель та комунікацій у Севастополі не зафіксовано, — запевняє він.

Міноборони рф повідомило про атаку на Крим із застосуванням 17 дронів.

Крім того, уночі в Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму, а також біля міста Саки лунали звуки вибухів. Окупанти заявили про атаку щонайменше п’яти українських безпілотників