Удар по «Аскольду» заставит российский флот сбежать дальше от линии фронта

https://racurs.ua/n189096-udar-po-askoldu-zastavit-rossiyskiy-flot-sbejat-dalshe-linii-fronta.html

Ракурс

Удар України по Криму, коли вразили корабель «Аскольд», стався далі на схід в Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною ударів.

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Це може змусити Росію передислокувати свій флот далі від лінії фронту, вважає британська розвідка у своєму звіті за 7 листопада.

У повідомленні зазначається, що «Аскольд» класу «Каракурт», спущений на воду у 2021 році, до складу ВМФ росії так і не увійшов.