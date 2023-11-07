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Удар по «Аскольду» заставит российский флот сбежать дальше от линии фронта
Удар по «Аскольду» заставит российский флот сбежать дальше от линии фронтаhttps://racurs.ua/n189096-udar-po-askoldu-zastavit-rossiyskiy-flot-sbejat-dalshe-linii-fronta.htmlРакурс
Удар України по Криму, коли вразили корабель «Аскольд», стався далі на схід в Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною ударів.
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Це може змусити Росію передислокувати свій флот далі від лінії фронту, вважає британська розвідка у своєму звіті за 7 листопада.
У повідомленні зазначається, що «Аскольд» класу «Каракурт», спущений на воду у 2021 році, до складу ВМФ росії так і не увійшов.
Здатність України завдати шкоди кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить росію розглянути можливість передислокації далі від лінії фронту, затримуючи поставку нових суден, — зазначили у британській розвідці.
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