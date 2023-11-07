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Ракурс
Удар по "Аскольду" змусить російський флот утекти далі від лінії фронту

Удар по «Аскольду» змусить російський флот утекти далі від лінії фронту

7 лис 2023, 11:00
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Удар України по Криму, коли вразили корабель «Аскольд», стався далі на схід в Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною ударів.


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Це може змусити Росію передислокувати свій флот далі від лінії фронту, вважає британська розвідка у своєму звіті за 7 листопада.

У повідомленні зазначається, що «Аскольд» класу «Каракурт», спущений на воду у 2021 році, до складу ВМФ росії так і не увійшов.

Здатність України завдати шкоди кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить росію розглянути можливість передислокації далі від лінії фронту, затримуючи поставку нових суден, — зазначили у британській розвідці.

Джерело: Ракурс


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