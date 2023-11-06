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Ракурс
Аскольд та його діра - з'явився момент влучання по російському ракетному кораблю у Керчі (ВІДЕО)

Аскольд та його діра — з’явився момент влучання по російському ракетному кораблю у Керчі (ВІДЕО)

6 лис 2023, 20:25
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У мережі опублікували момент влучання ракет SCALP-EG по МРК проекту 22800 «Аскольд» на суднобудівному заводі «Залив» в окупованій Керчі.


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Раніше опублікували фото, які засвідчили, що ракетний корабель під назвою «Аскольд» після нещодавнього влучання ракети SCALP-EG став купою брухту.

Нагадаємо, окупанти стверджували, що їх ППО збила всі ракети. Відповідно до цих нових світлин — борти російських кораблів — це теж частина ППО. Вони якраз й «перехопили» ракети.

Ракетний корабель «Аскольд» після нещодавнього удару по суднобудівному заводу «Залив» у Керчі окупованого Криму, отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту, підтвердив СтратКом ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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