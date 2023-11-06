У мережі поширюють фото російського ракетного корабля «Аскольд» після зустрічі з ракетою SCALP

https://racurs.ua/ua/n189080-u-mereji-poshyruut-foto-rosiyskogo-raketnogo-korablya-askold-pislya-zustrichi-z-raketou-scalp.html

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У мережі опублікували фото пошкоджень, які отримав російський малий ракетний корабель «Аскольд».

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Корабель є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту росії. «Аскольд» був спущений на воду лише у 2021 році.

Корабель міг нести до восьми крилатих ракет «Калібр». Знешкодження такого судна є дуже важливим для безпеки України.

Українські сили ще зʼясовують масштаб наслідків ракетного удару по суднобудівному заводу «Залив» у Керчі.

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що удар однозначно був потужний і вдалий. Щодо ракетного катера «Аскольд», то наявні у військових знімки говорять про досить суттєві пошкодження. Цей ракетоносій найближчим часом точно не вийде в море.

Організація Truth Hounds отримала свіжий супутниковий знімок суднобудівного заводу «Залив» у Керчі, який минулої суботи зазнав ракетної атаки. На ньому видно два аварійних крани біля корабля. Речник Повітряних сил казав, що тоді був пошкоджений ракетний катер «Аскольд» — носій «Калібрів». На знімку, однак, суттєвих наслідків удару не помітно.