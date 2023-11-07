Украинские ракеты попали в центр "Аскольда" и уничтожили пусковые установки

https://racurs.ua/n189099-ukrainskie-rakety-popali-v-centr-askolda-i-unichtojili-puskovye-ustanovki.html

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Ракети SCALP-EG влучили у центральну частину корпусу корвета «Аскольд», де були розміщені вісім вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет «Калібр» та/або П-800 «Онікс». Це знищило основну систему озброєння цього корабля.

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Вдале влучання знищило основну систему озброєння цього корабля, а оскільки більша частина бортової апаратури для управління кораблем розміщена на містку, то й вона перетворилася на брухт, стверджує портал DEFENSE EXPRESS.

Через те, що дизельні двигуни на таких корветах також розміщені у відсіку по центру корпусу, навряд чи силова установка цього корабля зберегла свою функціональність.

Україна стала першою в історії, хто знищив ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій свого флоту.

Підтвердження фактичного знищення малого ракетного корабля «Аскольд», який знаходився на заводі «Залив» у тимчасово окупованій Керчі, означає не лише те, що у рф «мінус» черговий й найновіший носій крилатих ракет «Калібр» та «Онікс». Видання пише про важливість місця атаки — завод «Залив», який має знаходитись під «парасолькою» засобів ППО, які забезпечують оборону Кримського мосту.

У рф вже багаторазово декларували те, що за протиповітряну оборону цього об'єкта відповідає все найкраще, що є в арсеналі — зенітні ракетні комплекси С-400 та «Панцирь-С1», більше того його мали прикривати й старіші ЗРК «Оса» та «Бук».

За виявлення цілей, окрім штатних засобів, ще й зазначалась загоризонтна РЛС «Подсолнух», а у теорії об'єкт мали ще прикривати винищувачі. І все це у взаємодії із засобами РЕБ.

Враховуючи методичні успішні атаки України по Кримському мосту, оборону об'єкту мали лише посилити. Але успішна атака крилатими ракетами показала цілу низьку важливих моментів.

Наприклад, попри можливу фіксацію українських літаків Су-24, які здійснили запуск ракет Shtorm Shadow/SCALP ворог не зміг направити «чергову пару» винищувачів для перехоплення крилатих ракет. Далі — всі наявні зенітні ракетні комплекси, попри доволі активну роботу, якщо щось й збили, то скоріш за все хибні цілі типу ADM-160B MALD, які й призначені для цього.

В результаті у завод потрапило щонайменше дві ракети, ще одна у корабель, також на відео з камер спостереження зафіксовано ще один спалах, що може говорити про вибух й четвертої ракети поза кадром. При цьому дві перші ракети, як складається враження, уражають судно, яке знаходиться за «Аскольдом».