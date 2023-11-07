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Из депутатов от ОПЗЖ — в рекетиры: СБУ поймала банду в Виннице
Из депутатов от ОПЗЖ — в рекетиры: СБУ поймала банду в Виннице (ФОТО)https://racurs.ua/n189100-iz-deputatov-ot-opzj-v-reketiry-sbu-poymala-bandu-v-vinnice-foto.htmlРакурс
У Вінниці нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів міста та намагалось «підім'яти» під себе аграрний бізнес у регіоні. Під час розбою вимагали з потерпілих гроші як регулярну «данину», а у разі відмови — погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна.
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Серед затриманих — депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників — працівників Муніципальної варти міськради.
При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. А у його спільників виявлено готівку та чорнові записи «боржників».
Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна, — повідомили в СБУ.
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