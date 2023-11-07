З депутатів - у рекетири: СБУ зловила банду у Вінниці

https://racurs.ua/ua/n189100-z-deputativ-vid-opzj-u-reketyry-sbu-zlovyla-bandu-u-vinnyci.html

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У Вінниці нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів міста та намагалось «підім'яти» під себе аграрний бізнес у регіоні. Під час розбою вимагали з потерпілих гроші як регулярну «данину», а у разі відмови — погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна.

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Серед затриманих — депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників — працівників Муніципальної варти міськради.

При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. А у його спільників виявлено готівку та чорнові записи «боржників».

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна, — повідомили в СБУ.