Рада поддержала законопроект об изъятии военного НДФЛ из бюджета общин

Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n189131-rada-podderjala-zakonoproekt-ob-izyatii-voennogo-ndfl-iz-budjeta-obschin.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 8 листопада, підтримала законопроект № 10037 про вилучення з місцевих бюджетів ПДФО від зарплат військових та правоохоронців.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Закон № 10037 про те, щоб забрати ПДФО у місцевих бюджетів проголосований в цілому, — зазначив Гончаренко. — ПДФО будуть забирати з місцевих бюджетів заднім числом вже з 1 жовтня.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що за відповідне рішення проголосували 253 народні обранці.

Ціна питання в цьому і наступному році для загального Бюджету від законопроекту #10037 становить: 214,7 млрд грн… на військові видатки, — зазначив Железняк. — З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

Зазначається, що з 1 січня і до 31 грудня року, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан, «військове ПДФО» розподілятиметься в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Мінстратегпрому для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).