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Вадим Гутцайт, фото: социальные сети
Министр спорта написал заявление об отставке (ФОТО)https://racurs.ua/n189133-ministr-sporta-napisal-zayavlenie-ob-otstavke-foto.htmlРакурс
До Верховної Ради надійшла заява міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта про відставку.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Заява датована сьогоднішнім днем, 8 листопада.
Заяву буде розглянуто найближчим часом, — зазначив Стефанчук.
Гутцайт на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що планує зосередитися на роботі у Національному олімпійському комітеті України, на посаді президента якого перебуває вже майже рік — з 17 листопада 2022 року.
За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад, — зазначив він. — Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті.
Міністром молоді та спорту Гутцайт став у березні 2020 року.
Нагадаємо, вчора, 7 листопада, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів цього тижня.
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