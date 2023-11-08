Вадим Гутцайт, фото: социальные сети

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Ракурс

До Верховної Ради надійшла заява міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта про відставку.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заява датована сьогоднішнім днем, 8 листопада.

Заяву буде розглянуто найближчим часом, — зазначив Стефанчук.

Гутцайт на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що планує зосередитися на роботі у Національному олімпійському комітеті України, на посаді президента якого перебуває вже майже рік — з 17 листопада 2022 року.

За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад, — зазначив він. — Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті.

Міністром молоді та спорту Гутцайт став у березні 2020 року.

Нагадаємо, вчора, 7 листопада, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів цього тижня.