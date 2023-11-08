Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕСhttps://racurs.ua/n189132-evrokomissiya-rekomenduet-nachat-peregovory-o-vstuplenii-ukrainy-v-es.htmlРакурс
Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС.
Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила про це сьогодні, 8 листопада, оголошуючи в Брюсселі оцінку прогресу цих країн на шляху до членства в ЄС, повідомляє «Радіо Свобода».
Через 10 років після протестів на Майдані настав дійсно історичний день. Сьогодні Європейська комісія рекомендує розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою, — наголосила вона.
За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% рекомендацій, які дав Євросоюз, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.
І на цій основі ми сьогодні рекомендували Раді розпочати переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада ухвалила рамки переговорів після того, як Україна проведе поточні реформи, — зазначила очільниця Єврокомісії.
Таким чином уже в грудні лідерам рекомендують затвердити політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС, але фактично вони можуть розпочатися, коли Україна повністю завершить виконання умов, які Єврокомісія висунула торік.
З іншого боку, президентка Єврокомісії зауважила, що технічна підготовка до переговорів може початися одразу після «зеленого світла» від Ради Євросоюзу, тобто рішення 27-лідерів країн-членів ЄС.
Наступний звіт щодо виконання реформ Україною Єврокомісія підготує до березня 2024 року.
На саміті у грудні лідери 27 країн-членів Євросоюзу мають політично затвердити рішення про початок переговорів, а вже в березні, за умови, що Україна виконає всі рекомендації, можуть розпочатися переговори.
Також Єврокомісія рекомендує почати переговори з Боснією та Герцоговиною після досягнення належної відповідності критеріям та рекомендує надати статус країни-кандидата Грузії.
Джерело: «Радіо Свобода»