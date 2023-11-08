Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, фото: «Фотобанк Moscow-Live»

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Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС.

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Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила про це сьогодні, 8 листопада, оголошуючи в Брюсселі оцінку прогресу цих країн на шляху до членства в ЄС, повідомляє «Радіо Свобода».

Через 10 років після протестів на Майдані настав дійсно історичний день. Сьогодні Європейська комісія рекомендує розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою, — наголосила вона.

За словами фон дер Ляйєн, Україна виконала 90% рекомендацій, які дав Євросоюз, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

І на цій основі ми сьогодні рекомендували Раді розпочати переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада ухвалила рамки переговорів після того, як Україна проведе поточні реформи, — зазначила очільниця Єврокомісії.

Таким чином уже в грудні лідерам рекомендують затвердити політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС, але фактично вони можуть розпочатися, коли Україна повністю завершить виконання умов, які Єврокомісія висунула торік.

З іншого боку, президентка Єврокомісії зауважила, що технічна підготовка до переговорів може початися одразу після «зеленого світла» від Ради Євросоюзу, тобто рішення 27-лідерів країн-членів ЄС.

Наступний звіт щодо виконання реформ Україною Єврокомісія підготує до березня 2024 року.

На саміті у грудні лідери 27 країн-членів Євросоюзу мають політично затвердити рішення про початок переговорів, а вже в березні, за умови, що Україна виконає всі рекомендації, можуть розпочатися переговори.

Також Єврокомісія рекомендує почати переговори з Боснією та Герцоговиною після досягнення належної відповідності критеріям та рекомендує надати статус країни-кандидата Грузії.

Джерело: «Радіо Свобода»