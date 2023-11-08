ГБР рассматривает четыре версии гибели помощника Залужного

Геннадий Частяков, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n189134-gbr-rassmatrivaet-chetyre-versii-gibeli-pomoschnika-zalujnogo.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, повідомляє прес-служба відомства.

За її словами, основною версією наразі є нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами.

За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм, — зазначила вона.

Також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб рф;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Досудове слідство триває.

Чистяков загинув вчора, 6 листопада, у свій День народження. Залужний тоді у своєму Telegram-каналі повідомив, що в одному з подарунків, які отримав його помічник, спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Нагадаємо, вчора, 7 листопада, стало відомо, що підслідність у кримінальному провадженні щодо загибелі Частякова було визначено Офісом генпрокурора за Державним бюро розслідувань.