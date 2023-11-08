Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Геннадий Частяков, фото: «РБК-Украина»

ГБР рассматривает четыре версии гибели помощника Залужного

8 ноя 2023, 14:54
999

Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова.


.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, повідомляє прес-служба відомства.

За її словами, основною версією наразі є нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами.

За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм, — зазначила вона.

Також розглядаються інші можливі версії:

  • вбивство на замовлення спецслужб рф;
  • вбивство на ґрунті неприязних відносин;
  • спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Досудове слідство триває.

Чистяков загинув вчора, 6 листопада, у свій День народження. Залужний тоді у своєму Telegram-каналі повідомив, що в одному з подарунків, які отримав його помічник, спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Нагадаємо, вчора, 7 листопада, стало відомо, що підслідність у кримінальному провадженні щодо загибелі Частякова було визначено Офісом генпрокурора за Державним бюро розслідувань.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров