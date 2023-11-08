Новое правительство Словакии не утвердило новый пакет военной помощи Украине

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У Словаччині новий уряд країни не схвалив підготовлений попередниками 14-й пакет військової допомоги Україні, до якого мало ввійти озброєння на 40,3 млн євро.
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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомило словацьке інформаційне агентство TASR.
Зазначається, що пропозицію щодо нового пакета допомоги підготувало колишнє керівництво Міністерства оборони Словаччини. Військова допомога мала складатися з:
- 4 млн боєприпасів калібру 7,62 мм;
- 5 тис. 172 одиниць великокаліберних боєприпасів до гармати калібру 125 мм;
- 140 ракет для ЗРК «Куб»;
- восьми мінометів;
- 1,2 тис. мін.
Словаччина вже підтримала Україну 13-ма пакетами військової допомоги на загальну суму 671 млн євро.
Джерело: TASR
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