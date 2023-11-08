Новое правительство Словакии не утвердило новый пакет военной помощи Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо и Владимир Путин, фото: InformNapalm

https://racurs.ua/n189135-novoe-pravitelstvo-slovakii-ne-utverdilo-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine.html

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У Словаччині новий уряд країни не схвалив підготовлений попередниками 14-й пакет військової допомоги Україні, до якого мало ввійти озброєння на 40,3 млн євро.

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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомило словацьке інформаційне агентство TASR.

Зазначається, що пропозицію щодо нового пакета допомоги підготувало колишнє керівництво Міністерства оборони Словаччини. Військова допомога мала складатися з:

4 млн боєприпасів калібру 7,62 мм;

5 тис. 172 одиниць великокаліберних боєприпасів до гармати калібру 125 мм;

140 ракет для ЗРК «Куб»;

восьми мінометів;

1,2 тис. мін.

Словаччина вже підтримала Україну 13-ма пакетами військової допомоги на загальну суму 671 млн євро.

Джерело: TASR