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Ракурс
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо та володимир путін, фото: InformNapalm

Новий уряд Словаччини не затвердив новий пакет військової допомоги Україні

8 лис 2023, 15:23
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У Словаччині новий уряд країни не схвалив підготовлений попередниками 14-й пакет військової допомоги Україні, до якого мало ввійти озброєння на 40,3 млн євро.


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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомило словацьке інформаційне агентство TASR.

Зазначається, що пропозицію щодо нового пакета допомоги підготувало колишнє керівництво Міністерства оборони Словаччини. Військова допомога мала складатися з:

  • 4 млн боєприпасів калібру 7,62 мм;
  • 5 тис. 172 одиниць великокаліберних боєприпасів до гармати калібру 125 мм;
  • 140 ракет для ЗРК «Куб»;
  • восьми мінометів;
  • 1,2 тис. мін.

Словаччина вже підтримала Україну 13-ма пакетами військової допомоги на загальну суму 671 млн євро.

Джерело: TASR


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