Шмыгаль получил отчет Еврокомиссии по рекомендациям. Фото: Шмигаль у Телеграм

https://racurs.ua/n189141-vstuplenie-ukrainy-v-es-shmygal-poluchil-otchet-evrokomissii-s-rekomendaciyami.html

Ракурс

Україна офіційно отримала рекомендації Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

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Відповідний документ сьогодні, 8 листопада, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Глава уряду наголосив, що оцінка ЄК є дуже важливою у контексті європейського курсу України. Про це очільник Кабінету міністрів повідомив у Telegram.

Офіційно отримав від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакету розширення ЄС. Документ рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу, — йдеться у повідомленні.

За його словами, менше ніж за півтора роки Україна реалізувала низку важливих реформ. Також Кабмін провів селф-скринінг законодавства.

Далі уряд планує до кінця року підготувати Національну програму адаптації українського законодавства до актів права Євросоюзу.

Нагадаємо, 8 листопада керівник Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Вона наголосила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав Євросоюз, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.