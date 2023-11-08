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Топ-чиновник Гостаможслужбы погорел на взятке. Фото: «Прямой»
Топ-чиновник Гостаможслужбы погорел на взятке — СМИhttps://racurs.ua/n189149-top-chinovnik-gostamojslujby-pogorel-na-vzyatke-smi.htmlРакурс
Заступник директора департаменту Державної митної служби був викритий у корупції.
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У середу, 8 листопада, Київська міська прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції затримали посадовця, який організовував «зелений коридор» через кордон. Чиновника спіймали на хабарі у 2 тис. дол. Про це повідомив «Прямий» із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що посадовець Держмитслужби міг не лише безперешкодно перетинати кордон, але й вивезли велику суму незадекларованих коштів.
Нагадаємо, 2 жовтня Служба безпеки України затримали міського голову Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради. Чиновники вимагали від компанії, що займається побутовими відходами, хабар у сумі понад 2 млн грн.
Джерело: «Прямий»
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