Топ-чиновник Держмитслужби погорів на хабарі. Фото: «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n189149-top-chynovnyk-derjmytslujby-pogoriv-na-habari-zmi.html

Ракурс

Заступник директора департаменту Державної митної служби був викритий у корупції.

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У середу, 8 листопада, Київська міська прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції затримали посадовця, який організовував «зелений коридор» через кордон. Чиновника спіймали на хабарі у 2 тис. дол. Про це повідомив «Прямий» із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що посадовець Держмитслужби міг не лише безперешкодно перетинати кордон, але й вивезли велику суму незадекларованих коштів.

Нагадаємо, 2 жовтня Служба безпеки України затримали міського голову Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради. Чиновники вимагали від компанії, що займається побутовими відходами, хабар у сумі понад 2 млн грн.

Джерело: «Прямий»