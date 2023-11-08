Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Топ-чиновник Держмитслужби погорів на хабарі. Фото: «Прямий»

Топ-чиновник Держмитслужби погорів на хабарі — ЗМІ

8 лис 2023, 22:19
999

Заступник директора департаменту Державної митної служби був викритий у корупції.


.

У середу, 8 листопада, Київська міська прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції затримали посадовця, який організовував «зелений коридор» через кордон. Чиновника спіймали на хабарі у 2 тис. дол. Про це повідомив «Прямий» із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що посадовець Держмитслужби міг не лише безперешкодно перетинати кордон, але й вивезли велику суму незадекларованих коштів.

Топ-чиновник Держмитслужби погорів на хабарі. Фото: «Прямий»

Нагадаємо, 2 жовтня Служба безпеки України затримали міського голову Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради. Чиновники вимагали від компанії, що займається побутовими відходами, хабар у сумі понад 2 млн грн.

Джерело: «Прямий»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів