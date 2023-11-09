рф из-за потерь в Украине пытается вернуть экспортируемое ранее вооружение

рф из-за потерь в Украине пытается вернуть экспортируемое вооружение

https://racurs.ua/n189151-rf-iz-za-poter-v-ukraine-pytaetsya-vernut-eksportiruemoe-ranee-voorujenie.html

Ракурс

Через нестачу комплектуючих, росія намагається отримати назад вертолітні двигуни, які раніше продала білорусі, Єгипту, Пакистану та Бразилії, пише газета The Wall Street Journal.

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Переговори про повернення комплектуючих з президентом Єгипту російська сторона почала у квітні 2022 року. Саме тоді рф під час бойових дій в Україні втратила близько 100 вертольотів.

Росіяни попросили президента Єгипту повернути понад сотню двигунів від російських гелікоптерів. За даними джерел WSJ, Фаттах Ас-Сісі погодився і віддасть приблизно 150 двигунів у грудні. рф також попросила Пакистан повернути принаймні чотири продані двигуни від вертольотів Мі-35М. МЗС Пакистану заперечує це.

Москва також просила викупити 12 двигунів до Мі-35М, які Бразилія вивела з експлуатації минулого року. Представник МЗС Бразилії сказав, що країна відмовилася. А білорусь продала росії шість двигунів для важких транспортних вертольотів Мі-26.

Крім того, як наголошують співрозмовники видання, через війну росія пожертвувала частиною свого прибуткового «бізнесу» з експорту озброєнь. Адже, призначену для експорту зброю наразі відправляють на лінію фронту в Україну.