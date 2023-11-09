Умер основатель издания «Зеркало недели» Владимир Мостовой

Ракурсhttps://racurs.ua/
Создатель газеты «Зеркало недели» Владимир Мостовой. Фото: «Зеркало недели»
Умер основатель издания «Зеркало недели» Владимир Мостовойhttps://racurs.ua/n189178-umer-osnovatel-izdaniya-zerkalo-nedeli-vladimir-mostovoy.htmlРакурс
Помер Володимир Мостовий — співзасновник і перший головний редактор українського видання «Дзеркало тижня».
.
Відомий журналіст помер на 77-му році життя. Про це ідеться в некролозі, опублікованому на сайті видання.
Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину.
Не буде подушечок з орденами. Як журналіст Володимир Павлович не вважав для себе за можливе приймати ласки будь-якої влади. У людини, яка створила перше в Незалежній Україні аналітичне та розслідувальне видання, не буде місця на центральній алеї Байкового кладовища — він залишиться з родиною, в якій завжди черпав сили та віддавав їх Справі, друзям, колегам.
Як заповіт Палич залишив нам дві розкоші, котрі цінував найбільше: волю та любов до людей. Без цих двох цінностей, як учив нас Палич усім своїм майже шістдесятирічним журналістським життям, не буде ні нашого видання, ні нашої країни. Воля й Люди! Пам’ятаємо. Вдячні. Боляче. Світла пам’ять, — пишуть колеги.
Зазначається, що прощання Володимиром Мостовим відбудеться 10 листопада о 12.00 у Великому залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16.
Володимир Мостовий народився 1947 року в Кіровоградській області. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. Працював у багатьох популярних виданнях, зокрема «Вечірній Київ» та «Хрещатик». У 1994 році став головним редактором «Дзеркала тижня» та обіймав цю посаду до 2011 року.
Мостовий також був головою Комісії з журналістської етики, членом Комісії з питань біоетики, членом Ради конкурентоспроможності України. Був нагороджений преміями «Керуючий мас-медіа року» та «За свободу та майбутнє засобів масової інформації».
Нагадаємо, 25 вересня раптово помер народний депутат України VII, VIII, IX скликань та член депутатської групи «Довіра» Андрій Іванчук.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...