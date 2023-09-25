Помер народний депутат Андрій Іванчук. Фото: Руслан Стефанчук у Facebook

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Ракурс

Народний депутат України VII, VIII, IX Андрій Іванчук помер.

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Парламентар трьох скликань та член депутатської групи «Довіра» пішов із життя вночі 25 вересня. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам’ять! — йдеться у повідомленні.

Що стало причиною смерті, невідомо. Зазначають, що вона була раптовою. Іванчуку було 50 років.

Як відомо, Іванчук вперше був обраний нардепом у 2012 році, він пройшов до ВРУ за списком партії «Батьківщина». А на позачергових виборах 2014 року він балотувався до парламенту вже від партії «Народний фронт».

У 2019 році Іванчук був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець. Перебував у складі депутатської групи «Довіра».

Нагадаємо, 11 вересня помер український музикант, проросійський політик та бізнесмен Ян Табачник. Відомий акордеоніст помер у віці 78 років, а останніми роками тяжко хворів.