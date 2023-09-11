Помер колишній нардеп і музикант Ян Табачник

https://racurs.ua/ua/n187148-pomer-kolyshniy-nardep-i-muzykant-yan-tabachnyk.html

Ракурс

Український музикант, проросійський політик. бізнесмен Ян Табачник помер у віці 78 років. Відомий акордеоніст останніми роками тяжко хворів.

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За інформацією журналіста Михайла Маслія, Табачник помер після 20.00 11 вересня у Тель-Авіві, в лікарні. Останні два роки він боровся з раком.

Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу", — написав журналіст.

Табачник у 2006−2014 роках тричі обирався до Верховної Ради від Партії регіонів

Про смерть Табачника повідомив в Instagram і його симпатик, журналіст Дмитро Гордон.

Ян (Яків) Табачник народився 1945 року в Чернівцях. Народний артист України ще з 1994 року.

З 1976 року він випустив п’ять дисків-гігантів на всесоюзній фірмі «Мелодія». Випустив 10 компакт-дисків, у двох із яких є автором музики т текстів пісень.

Пісні Табачника брали до свого репертуару Йосип Кобзон, Вахтанг Кікабідзе, Людмила Гурченко, Валентина Толкунова.

У 1999 році Табачник їздив з агітаційним туром за кандидата у президенти України Леоніда Кучму по в’язницях та колоніях. Він був народним депутатом України 5−7-го скликань від Партії регіонів.