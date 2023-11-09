Помер засновник видання «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий

Творець газети «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий. Фото: «Дзеркало тижня»

https://racurs.ua/ua/n189178-pomer-zasnovnyk-vydannya-dzerkalo-tyjnya-volodymyr-mostovyy.html

Ракурс

Помер Володимир Мостовий — співзасновник і перший головний редактор українського видання «Дзеркало тижня».

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Відомий журналіст помер на 77-му році життя. Про це ідеться в некролозі, опублікованому на сайті видання.

Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину. Не буде подушечок з орденами. Як журналіст Володимир Павлович не вважав для себе за можливе приймати ласки будь-якої влади. У людини, яка створила перше в Незалежній Україні аналітичне та розслідувальне видання, не буде місця на центральній алеї Байкового кладовища — він залишиться з родиною, в якій завжди черпав сили та віддавав їх Справі, друзям, колегам. Як заповіт Палич залишив нам дві розкоші, котрі цінував найбільше: волю та любов до людей. Без цих двох цінностей, як учив нас Палич усім своїм майже шістдесятирічним журналістським життям, не буде ні нашого видання, ні нашої країни. Воля й Люди! Пам’ятаємо. Вдячні. Боляче. Світла пам’ять, — пишуть колеги.

Зазначається, що прощання Володимиром Мостовим відбудеться 10 листопада о 12.00 у Великому залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16.

Володимир Мостовий народився 1947 року в Кіровоградській області. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. Працював у багатьох популярних виданнях, зокрема «Вечірній Київ» та «Хрещатик». У 1994 році став головним редактором «Дзеркала тижня» та обіймав цю посаду до 2011 року.

Мостовий також був головою Комісії з журналістської етики, членом Комісії з питань біоетики, членом Ради конкурентоспроможності України. Був нагороджений преміями «Керуючий мас-медіа року» та «За свободу та майбутнє засобів масової інформації».

Нагадаємо, 25 вересня раптово помер народний депутат України VII, VIII, IX скликань та член депутатської групи «Довіра» Андрій Іванчук.