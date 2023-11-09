Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия обстрелов в Золотой Балке. Фото: Херсонская ОВА
Враг обстрелял Херсон и область, есть погибший и раненные (ФОТО)https://racurs.ua/n189180-vrag-obstrelyal-herson-i-oblast-est-pogibshiy-i-ranennye-foto.htmlРакурс
Армія російської федерації знову завдала ударів по Херсону.
.
Станом на вечір 9 листопада у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ постраждали п’ятеро чоловіків. Один 72-річний чоловік загинув, бо ворожий снаряд поцілив у його квартиру. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.
Медики госпіталізували чотирьох поранених. Усім надають необхідну медичну допомогу.
Не припиняв гатити ворог і по Херсонській області. Так, після 17.00 російська армія вдарила по Янтарному Білозерської громади. Постраждав 52-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Його госпіталізували з пораненням живота, рук та ніг.
В ОВА додали, що близько 12.30 росіяни атакували дроном церкву в Золотій Балці. У будівлі пошкоджено вікна та двері. Також загарбники вдарили по магазину та припаркованих поруч автомобілях.
Нагадаємо, 7 листопада російські загарбники завдали удару по порожніх складах у Херсоні. На щастя, люди не постраждали.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...