Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

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Ракурс

Армія російської федерації знову завдала ударів по Херсону.

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Станом на вечір 9 листопада у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ постраждали п’ятеро чоловіків. Один 72-річний чоловік загинув, бо ворожий снаряд поцілив у його квартиру. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram.

Медики госпіталізували чотирьох поранених. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Не припиняв гатити ворог і по Херсонській області. Так, після 17.00 російська армія вдарила по Янтарному Білозерської громади. Постраждав 52-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Його госпіталізували з пораненням живота, рук та ніг.

В ОВА додали, що близько 12.30 росіяни атакували дроном церкву в Золотій Балці. У будівлі пошкоджено вікна та двері. Також загарбники вдарили по магазину та припаркованих поруч автомобілях.

Нагадаємо, 7 листопада російські загарбники завдали удару по порожніх складах у Херсоні. На щастя, люди не постраждали.