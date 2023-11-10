Поражение российского корабля, скриншот видео

https://racurs.ua/n189193-vsu-porazili-korabli-rashistov-v-krymu-v-hode-nochnoy-ataki-video.html

Ракурс

У Криму вразили десантні кораблі російських окупантів.

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Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі чорноморського флоту рф. Йдеться про катери проекту 11770 (класу «серна»), — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на вказаних суднах перебував екіпаж та була завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Спецоперацію вдалось реалізувати завдяки підтримці з боку платформи United24 Media, — додають у ГУР.

Малий десантний корабель класу «серна» має високу швидкість, може вміщати до 45 т вантажу та 92 особи озброєного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

Зокрема, рашисти використовували їх під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів чф рф на рейдах. Тепер і ця ідея росіян зруйнована, — наголошують у ГУР.

Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про нічні вибухи у тимчасово окупованому кримському Чорноморську. Повідомлялося про можливе враження кількох катерів.