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Ракурс
Уничтожение российского танка, скриншот видео

«Стугна» уничтожила российский «лучший танк в мире» (ВИДЕО)

10 ноя 2023, 14:59
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Українські військові пострілом із протитанкового комплексу «Стугна» знищили ворожий танк Т-90.


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Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опубліковане у Telegram-каналі ОК «Захід».

Наша Стугна найкраща протитанкова зброя в світі. Показуємо, як знищили «найкращий танк в світі» за версією росіян українською Стугною. Очищаємо нашу землю від непотребу, — вказано в описі відео.

На відео показано, як ворожий танк вибухає після влучання в нього ракети «Стугни».

Источник: Ракурс


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