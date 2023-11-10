Знищення російського танку, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189201-stugna-znyschyla-rosiyskyy-naykraschyy-tank-u-sviti-video.html

Ракурс

Українські військові пострілом із протитанкового комплексу «Стугна» знищили ворожий танк Т-90.

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Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опубліковане у Telegram-каналі ОК «Захід».

Наша Стугна найкраща протитанкова зброя в світі. Показуємо, як знищили «найкращий танк в світі» за версією росіян українською Стугною. Очищаємо нашу землю від непотребу, — вказано в описі відео.

На відео показано, як ворожий танк вибухає після влучання в нього ракети «Стугни».