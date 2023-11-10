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Ракурс
Знищення російського танку, скріншот відео

«Стугна» знищила російський «найкращий танк у світі» (ВІДЕО)

10 лис 2023, 14:59
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Українські військові пострілом із протитанкового комплексу «Стугна» знищили ворожий танк Т-90.


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Відповідне відео сьогодні, 10 листопада, опубліковане у Telegram-каналі ОК «Захід».

Наша Стугна найкраща протитанкова зброя в світі. Показуємо, як знищили «найкращий танк в світі» за версією росіян українською Стугною. Очищаємо нашу землю від непотребу, — вказано в описі відео.

На відео показано, як ворожий танк вибухає після влучання в нього ракети «Стугни».

Джерело: Ракурс


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