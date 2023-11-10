Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Памятники Пушкину и Щорсу в Киеве разрешили демонтировать

Памятники Пушкину и Щорсу в Киеве разрешили демонтировать

10 ноя 2023, 18:34
999

Уряд дозволив демонтувати пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну та революціонеру-убивці Миколу Щорсу та іншим російським і радянським діячам.


.

Кабінет міністрів України сьогодні, 10 листопада, ухвалив постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам’ятників Пушкіна і Щорса в Києві.

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв сказав, що наразі триває визволення українських міст і української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті.

Зокрема, з Держреєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини вилучили:

  • пам’ятники Пушкіну в Києві, Житомирі, Харкові та Одесі;
  • пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка у Києві;
  • пам’ятник князю Воронцову в Одесі;
  • пам’ятник полководцю Суворову в Ізмаїлі;
  • пам’ятник адміралу Ушакову в Херсоні;
  • могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;
  • пам’ятник «Україна — визволителям» в Ужгороді.

Пам'ятник Щорсу в Києві 7 листопада, фото - Грунт

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров