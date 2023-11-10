Пам'ятники Пушкіну і Щорсу в Києві дозволили демонтувати

https://racurs.ua/ua/n189212-pam-yatnyky-pushkinu-i-schorsu-v-kyievi-dozvolyly-demontuvaty.html

Ракурс

Уряд дозволив демонтувати пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну та революціонеру-убивці Миколу Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

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Кабінет міністрів України сьогодні, 10 листопада, ухвалив постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам’ятників Пушкіна і Щорса в Києві.

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв сказав, що наразі триває визволення українських міст і української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті.

Зокрема, з Держреєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини вилучили: