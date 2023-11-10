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Пам'ятники Пушкіну і Щорсу в Києві дозволили демонтувати
Пам’ятники Пушкіну і Щорсу в Києві дозволили демонтуватиhttps://racurs.ua/ua/n189212-pam-yatnyky-pushkinu-i-schorsu-v-kyievi-dozvolyly-demontuvaty.htmlРакурс
Уряд дозволив демонтувати пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну та революціонеру-убивці Миколу Щорсу та іншим російським і радянським діячам.
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Кабінет міністрів України сьогодні, 10 листопада, ухвалив постанову, яка прискорить процедуру демонтажу пам’ятників Пушкіна і Щорса в Києві.
Тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв сказав, що наразі триває визволення українських міст і української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті.
Зокрема, з Держреєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини вилучили:
- пам’ятники Пушкіну в Києві, Житомирі, Харкові та Одесі;
- пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка у Києві;
- пам’ятник князю Воронцову в Одесі;
- пам’ятник полководцю Суворову в Ізмаїлі;
- пам’ятник адміралу Ушакову в Херсоні;
- могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;
- пам’ятник «Україна — визволителям» в Ужгороді.
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