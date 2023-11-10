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Залужный назвал потери россиян за месяц штурмов Авдеевки
Залужный назвал потери россиян за месяц штурмов Авдеевкиhttps://racurs.ua/n189214-zalujnyy-nazval-poteri-rossiyan-za-mesyac-shturmov-avdeevki.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав втрати росіян за місяць штурмів Авдіївки.
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ЗСУ знищили 100 ворожих танків, 250 бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тис. людей.
Про це Залужний написав 10 листопада у своїх соцмережах. Нагадаємо, масований штурм Авдіївки — міста поблизу окупованого московитами в 2014 році Донецька — розпочався 10−11 жовтня. Росіянам вдалося взяти місто у напівоточення з трьох сторін.
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