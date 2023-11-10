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Ракурс
Залужний назвав втрати росіян за місяць штурмів Авдіївки

Залужний назвав втрати росіян за місяць штурмів Авдіївки

10 лис 2023, 19:23
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав втрати росіян за місяць штурмів Авдіївки.


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ЗСУ знищили 100 ворожих танків, 250 бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тис. людей.

Про це Залужний написав 10 листопада у своїх соцмережах. Нагадаємо, масований штурм Авдіївки — міста поблизу окупованого московитами в 2014 році Донецька — розпочався 10−11 жовтня. Росіянам вдалося взяти місто у напівоточення з трьох сторін.

Джерело: Ракурс


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