Залужний назвав втрати росіян за місяць штурмів Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n189214-zalujnyy-nazvav-vtraty-rosiyan-za-misyac-shturmiv-avdiyivky.html

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав втрати росіян за місяць штурмів Авдіївки.

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ЗСУ знищили 100 ворожих танків, 250 бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків Су-25. Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тис. людей.

Про це Залужний написав 10 листопада у своїх соцмережах. Нагадаємо, масований штурм Авдіївки — міста поблизу окупованого московитами в 2014 році Донецька — розпочався 10−11 жовтня. Росіянам вдалося взяти місто у напівоточення з трьох сторін.