ГУР заявило о затоплении двух десантных катеров в Крыму в результате ночной атаки

https://racurs.ua/n189219-gur-zayavilo-o-zatoplenii-dvuh-desantnyh-katerov-rf-v-krymu-v-rezultate-nochnoy-ataki.html

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Головне управління розвідки Міноборони України, яке вранці заявило про поразку двох малих десантних кораблів в результаті удару по анексованому Криму, тепер стверджує, що обидва катери пішли на дно.

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Після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ рф ― знищені, — сказано в заяві, опублікованій у телеграм-каналі ГУР.

Українська спецслужба провела дорозвідку наслідків нічного удару по місцю базування катерів поблизу Чорноморська (це західне узбережжя окупованого московитами півострова).

Російські військові не коментували ці твердження і повідомляли про нічну атаку повітряних, а не морських дронів, яка була відбита.

ГУР наводить назву катерів — «Акула» та «Серна».

В результаті атаки обидва судна росіян пішли на дно: «Акула» — одразу, «Серна» — ще без успіху поборолася за живучість, але теж затонула, — стверджується в прес-релізі української військової розвідки.

Раніше в ГУР розповіли, що у момент атаки на кораблях знаходився екіпаж та бронетанкова техніка. Російські військові використовують такі катери із ЗРК як прикриття кораблів Чорноморського флоту рф на рейдах, а також для висадки груп морської піхоти та для евакуації.