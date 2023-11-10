Пораженные в Крыму дронами российские катера не подлежат восстановлению

https://racurs.ua/n189210-porajennye-v-krymu-dronami-rossiyskie-katera-ne-podlejat-vosstanovleniu.html

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Катери класу «Серна», які було уражено в тимчасово окупованому Криму в результаті проведеної спецоперації в ніч на 10 листопада, не підлягають відновленню.

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Про це УП повідомив співрозмовник видання у розвідці.

За словами джерела, в результаті влучання була детонація, тож, наприклад, БТР-82, який був на одному з катерів, згорів і теж не підлягає відновленню.

Решта даних щодо наслідків ураження, зокрема щодо екіпажу на борту, ще уточнюється.

Десантні катери проекту 11770 (класу «Серна») — серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні.

Катери проєкту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також передових підрозділів десанту з озброєнням (92 особи) з високою швидкістю 30 вузлів, що перевищує показники інших катерів аналогічного типу.