Мощные взрывы прогремели в Киеве. Фото:

https://racurs.ua/n189224-moschnye-vzryvy-progremeli-v-kieve-chto-izvestno.html

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Потужні вибухи прогриміли в Києві зранку 11 листопада.

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Лише після вибухів у столиці оголосили повітряну тривогу. У Київській міській військовій адміністрації закликали містян прямувати в укриття.

У Повітряних силах ЗСУ попередили жителів Києва та Київської області про ракетну небезпеку.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що сильні вибухи прогриміли на лівому березі столиці. Попередньо відомо, що протиповітряна оборона збивала балістичні ракети.

У столиці викликів рятувальників наразі не було. Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи, — додав мер.

ППО також працювала в Київській області. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

На момент публікації у Києві та області досі була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку й у Сумській та Чернігівській областях.

Ввечері 10 листопада ворог вже перевіряв надійність столичної ППО — запускав дрони-камікадзе типу Shahed. В КМВА зазначили, що росія запускала дрони з південного напрямку, а всі ворожі цілі було знищено ще на підступах до Києва. Попередньо відомо, що в самій столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, уночі 11 листопада сили Протиповітряної оборони знищили у небі над Україною 19 з 31 «Шахедів». Також російські війська атакували південні області ракетами Х-31, «Онікс» та С-300.