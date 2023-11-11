рф нанесла удары «Шахедами» по двум областям. Фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n189225-rossiya-nanesla-udary-shahedami-po-dvum-oblastyam-est-razrusheniya-foto.html

Ракурс

Нічна атака російських дронів-камікадзе «Шахед» призвела до руйнувань у двох областях.

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У Дніпропетровській області два «Шахеди» поцілили по будівлі. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку приборкали рятувальники. Ще п’ять дронів ППО збила на території Павлоградського, Кам’янського, Дніпровського та Криворізького районів. Про це голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Окрім цього, двічі агресор цілив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Зробив понад півдесятка пострілів з важкої артилерії. Люди не постраждали.

Також вибухи гриміли в Харківській області. Ввечері 10 листопада російські «Шахеди» атакували населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок вибухів у Вовчанську Чугуївського району була пошкоджена двоповерхова адміністративна будівля цивільного підприємства. А в Куп’янську було пошкоджено щонайменше два приватні будинки. Там виникли пожежі.

А внаслідок удару «Шахедом» по селищу Солоницівка Харківського району пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт.

Нагадаємо, уночі 11 листопада сили Протиповітряної оборони знищили у небі над Україною 19 з 31 «Шахедів». Також російські війська атакували південні області ракетами Х-31, «Онікс» та С-300.

Більшість безпілотників окупанти спрямували по прифронтових областях. Також ППО працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.