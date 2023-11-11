Пожар на пороховом заводе в россии. Фото: Telegram-каналы

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Ракурс

Вибух на пороховому заводі стався у ніч проти 11 листопада у Тамбовській області росії.

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Завод розташовується в місті Котовськ. Влітку цього року на ньому вже був вибух. Тоді загинули п’ятеро людей, ще 18 постраждали. На цей раз пожежа на заводі почалася близько 23.30. Площа пожежі становила 300 м, але її локалізували. Перед пожежею жителі чули вибух. Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали Baza та Mash.

Також вибухи чули жителі міста Коломна. Пропагандисти заявили, що нібито поблизу «Конструкторського бюро машинобудівництва», яке виробляє, зокрема ракети «Кинджал» та «Іскандер», збили безпілотник. Внаслідок вибуху у двох корпусах була пошкоджена покрівля, обшивка та вибиті шибки.

Нагадаємо, увечері 5 листопада на складі боєприпасів росіян в селище Сєдове під Маріуполем прогримів вибух. Потужні детонації чули не лише в самому місті, але й у всій окрузі.