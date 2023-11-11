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Грузовой поезд сошел с рельсов после взрыва в Рязанской области россии. Фото: Telegram-каналы
Грузовой поезд сошел с рельсов после взрыва в Рязанской области россии (ФОТО)https://racurs.ua/n189227-gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-posle-vzryva-v-ryazanskoy-oblasti-rossii-foto.htmlРакурс
Масштабна авіація на залізниці сталася в Рязанській області російської федерації.
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Вантажний потяг зійшов з рейок під Рязанню у 8.00 у суботу, 11 листопада. Сталося це на перегоні «Рибне-Блок пост». Перекинулися 19 вагонів, а помічник машиніста дістав травми. Залізничне полотно зазнало пошкоджень. Про це повідомляються російські пропагандистські медіа.
Представництво «Московської залізниці» заявило, що аварія сталася внаслідок «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту». Пропагандисти заявляють, що залізничне полотно підірвали диверсанти.
Нагадаємо, у вересні невідомі диверсанти провели успішні дії на території країни-агресора росії — атакували військові містечка у Московській та Калузькій областях. Внаслідок цього була знищена автомобільна та спеціальна техніка ворога.
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